Податківці Сумської області викрили підприємство, що не сплатило 3 млн грн екологічного податку

В Сумській області податківці днями викрили підприємство, діяльність якого пов’язана з викидами в атмосферу забруднюючих речовин і яке не сплатило до бюджету близько 3 мільйонів гривень екологічного податку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління податкової міліції ДПС України в Сумській області, під час перевірки одного з виробничих об’єднань області, діяльність якого пов’язана з викидами в атмосферу шкідливих речовин, працівники податкової міліції встановили, що посадові особи підприємства не забезпечили виключення попадання забруднюючих речовин у навколишнє середовище і їх концентрація значно перевищує допустимі норми викидів.

За результатами перевірки підприємству в 3 рази збільшено ставку екологічного податку та донараховано до сплати 2,979 млн грн. Однак, посадовці не виконали вимоги податкового законодавства та не сплатили дані відрахування до бюджету.

За фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ст. 212 ч.3 Кримінального кодексу України) слідчим відділом податкової міліції розпочато кримінальне провадження. Вживаються заходи з відшкодування нанесених державі збитків.

Довідка УНІАН. В Україні запроваджено екологічний податок, який держава спрямовує на відновлення природних ресурсів, розробку та впровадження новітніх переробних технологій, будівництво комбінатів з утилізації відходів. Сплата такого податку є обов’язковою для суб’єктів господарювання, які у процесі своєї діяльності викидають в атмосферу забруднюючі речовини, а також накопичують та зберігають небезпечні відходи власного виробництва.