Обама перерве відпустку через "фіскальний обрив"

Президент США Барак Обама перерве свою новорічну відпустку і залишить Гаваї, де він відпочиває з сім'єю, через загрозу "фіскального обриву".

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт телеканалу CBS News.

Увечері в середу, 26 грудня, Обама вилетить до Вашингтона, щоб наступного дня продовжити переговори з Конгресом щодо нового податкового законодавства, яке має позбавити Америку від небезпеки бюджетного дефіциту і подальшої рецесії.

Перед тим як відправитися у відпустку, президент закликав республіканців і демократів "охолонути" за час різдвяних канікул і заявив, що повернеться до столиці в четвер, 27 грудня, коли у Вашингтоні збереться Конгрес.

Американський президент-демократ і законодавці з нижньої палати, більшість місць у якій належить республіканцям, повинні до 31 грудня прийти до угоди, яка позбавить країну від наслідків автоматичного скорочення держвидатків і підвищення податків. Причиною фінансових ускладнень є закінчення терміну дії законів про зниження податків, прийнятих під час президентства Джорджа Буша-молодшого на початку 2000-х років і продовжених Бараком Обамою.

Одночасно в 2013 році набуде чинності Акт бюджетного контролю, який Обама підписав у 2011 році. Цей закон передбачає зростання податків при одночасному скороченні бюджетних витрат. Уряд, таким чином, бере на себе зобов'язання протягом 10 років знизити дефіцит бюджету більш ніж на трильйон доларів. Через те, що ці два фактори набудуть чинності на початку 2013 року країні і загрожує "фіскальний обрив": одночасне закінчення дії податкових пільг і скорочення бюджетних виплат.

Останні кілька тижнів президент і законодавці обговорюють величину доходу громадян, для яких потрібно зберегти податкові пільги. Запропонований республіканцями варіант відходу від "фіскального обриву" передбачає збереження податкових пільг для американців, річний дохід яких не перевищує одного мільйона доларів. На думку експертів, Палата представників проголосує за цей варіант, але контрольований демократами Сенат не схвалить проект.

Президент у той час розраховує підвищити податки для американців, що заробляють понад 400 тисяч доларів на рік. До того ж раніше він вимагав відмовити в податкових пільгах тим, хто отримує від 250 тисяч доларів на рік.