Зміна власника Кредитпромбанку вигідна вкладникам фінансової установи - експерт

Угода про купівлю 100% акцій Кредитпромбанку, яку підписав бізнесмен Микола Лагун з групою іноземних інвесторів і співвласниками концерну "Енерго", підвищить довіру вкладників до української банківської системи. Таку думку висловив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

На думку економіста, після введення тимчасової адміністрації в банк "Таврика" та низки експертних заяв у ЗМІ про складні часи для банківської системи вкладникам був потрібен позитивний сигнал. "Купівля банків - найкраща ознака того, що банківська система має перспективи розвитку", - вважає пан Охріменко. За його словами, зараз відбувається зміна фінансової моделі діяльності банків. З українського ринку виходять інвестори, які покладалися на дешеві гроші з ринків західної Європи, і на їх місце приходять українські групи.

На думку голови правління Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна, новий власник Кредитпромбанку здатний забезпечити нормальну роботу фінустанови, внести необхідні кошти у його капітал і утримати клієнтів у банку. За словами банкіра, ця угода може дати гарну синергію «Дельта Банку», який в разі злиття з Кредитпромбанком зможе вийти на 5-е в системі місце за обсягами активів і суттєво збільшити свою інвестиційну привабливість.

"Враховуючи досвід Миколи Лагуна в подібних придбаннях, я впевнений, що він закриє операцію, і вкладникам банку нічого не загрожує", - вважає директор з розвитку бізнесу "Смарт-Холдингу" Вадим Березовик.

У свою чергу пан Охріменко вважає, що вкладникам Кредитпромбанку навіть пощастило. "Поки буде проходити зміна акціонерів, клієнтів будуть утримувати в банку високими процентними ставками - на цьому вкладники, які залишать свої гроші в Кредитпромбанку, зможуть добре заробити".

Зараз Кредитпромбанк пропонує своїм клієнтам 11-12% річних за вкладами в доларах і 24-26% річних за вкладами у валюті.

Як раніше повідомляв УНІАН, 21 грудня стало відомо, що співвласник "Дельта Банку" (м. Київ) Микола Лагун купує «Кредитпромбанк» (м. Київ) за символічну ціну 1 долар. У вересні п.р. представник одного з кредиторів «Кредитпромбанку» заявив агентству, що міноритарії «Кредитпромбанку», які стали його акціонерами в результаті реструктуризації заборгованості банку перед кредиторами, будуть приймати консолідоване рішення про можливий продаж акцій.

У жовтні 2010 року пул іноземних кредиторів домовився про реструктуризацію заборгованості «Кредитпромбанку» на загальну суму 400 млн дол. У результаті домовленостей була здійснена конвертація короткострокових кредитів на загальну суму близько 300 млн дол. в більш довгі інструменти, інша частина - на рівні 100 млн дол. - інвестована в акціонерний капітал.

Для придбання акцій кредиторами була створена кіпрська компанія Kalouma Holdings Limited, яка в результаті проведеної в 2011 році допемісії стала власником 47,783% «Кредитпромбанку».

Довідка УНІАН. ПАТ «Кредитпромбанк» створений в 1997 році і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 12,548 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 9,931 млрд грн, зобов'язання - 10,433 млрд грн, статутний капітал - 2,636 млрд грн, власний капітал - 2,115 млрд грн.

«Кредитпромбанк» в січні-вересні ц.р. отримав чистий прибуток 2,9 млн грн.

Основними акціонерами банку є компанії Kalouma Holdings Limited (Кіпр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кіпр) - 28,717%, Homertron Trading Limited (Ірландія) - 23,5%.

Акціонерами компанії Kalouma Holdings Limited є 28 іноземних фінансових інститутів, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку.