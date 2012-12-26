Держборг України збільшився до 501,4 млрд грн

Сума державного і гарантованого державою боргу України в листопаді збільшилася в гривнєвому еквіваленті на 8,4 млрд грн, або на 1,6%, - до 501,3 млрд грн, повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

Як йдеться в розміщеному на сайті повідомленні, станом на 30 листопада 2012 р. державний і гарантований державою зовнішній борг становив 291,5 млрд грн (58,15% від загальної суми боргу), внутрішній борг - 209,8 млрд грн (41,85%).

Державний борг України станом на 30 листопада п.р. становив 406 млрд грн. (80,99% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), зовнішній борг - 208,2 млн. грн (41,5% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу). Державний внутрішній борг становив 197,8 млн. грн. (39,46% від загальної суми боргу).

Гарантований державою борг України на 30 листопада п.р. становив 95.3 млрд грн (19,01%), зокрема: гарантований зовнішній борг - 83,3 млрд грн (16,6%); гарантований внутрішній борг - 12 млрд грн (2,39%).

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня 2012 року становив 492,97 млрд грн, або 61,675 млрд дол., що на 0,6% менше за показник на кінець вересня 2012 року.

Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн, або 59,216 млрд дол.