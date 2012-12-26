Зниження податку на прибуток в Україні може поліпшити інвестклімат - Standard&Poor's

Зниження ставки одного з ключових податків у системі оподаткування України - податку на прибуток - з 21% до 19% з 1 січня 2013 року може розширити податкову базу і поліпшити загальний інвестиційний клімат.

Таку думку висловив директор із суверенних рейтингів, головний аналітик по Україні Standard&Poor's Ratings Services Тревор Каллінан (Trevor Cullinan) в коментарі, переданому УНІАН.

«А втім, інвестори будуть також враховувати міцність економіки загалом і потенціал для втручання уряду за допомогою інших каналів», - доповнив експерт.

За словами Т.Каллінана, Standard&Poor's перегляне прогноз для України до «стабільного», якщо уряд зможе своєчасно забезпечити кошти для виконання своїх зобов'язань з обслуговування зовнішнього боргу країни, або за допомогою міжнародних ринків капіталу, або за допомогою двосторонніх чи багатосторонніх позик.

Серед інших необхідних заходів, необхідних для поліпшення прогнозів України, експерт назвав підтримку чистих міжнародних резервів, забезпечення стійкішого зростання економіки, а також реформування газового ринку.

Як раніше повідомляв УНІАН, у державному бюджеті на 2013 рік передбачено, що надходження від податку на прибуток повинні становити 57,1 млрд грн.

З 1 січня 2013 року відбудеться зниження ставки податку на прибуток з 21% до 19%, а для суб'єктів індустрії програмної продукції - до 5%.

На початок листопада Державна податкова служба України, яка нещодавно увійшла до нового Міністерства доходів і зборів, збільшила збори з податку на прибуток на 11,6% - до 42,6 млрд грн. На 1 жовтня 2012 року кількість платників податку на прибуток в Україні становить 379,6 тис.

За даними ДПС, у бюджеті-2013 закладено обсяг пільг з податку на прибуток у розмірі 30,7 млрд грн.