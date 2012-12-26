У 2013 році Білорусь розраховує обговорити з МВФ нову програму stand-by

Мінськ. Навесні 2013 року Білорусь розраховує обговорити з Міжнародним валютним фондом можливість реалізації нової програми stand-by.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це під час онлайн-конференції у державному інформагентстві БЕЛТА заявила голова правління Національного банку Білорусі Надія Єрмакова.

«Керівництво МВФ не заперечує можливості реалізації нової програми. Проте нам належить ще виконати значну роботу з вироблення і узгодження умов укладання кредитної програми з Фондом, враховуючи інтереси Білорусі, отримання широкої підтримки членів Ради директорів. Ми плануємо обговорити з представниками МВФ наші подальші дії у цьому напрямку навесні 2013 року», - сказала Н.Єрмакова.

Вона відзначила, що уряд і Нацбанк Білорусі вживали поточного року послідовні заходи, спрямовані на стабілізацію економіки і ситуації на валютному і споживчому ринках країни.

«Керівництво і експерти МВФ підтримали такі дії, а також дали позитивну оцінку подальшим планам, направленим насамперед на забезпечення макроекономічної стабілізації економіки, на подальше зниження інфляції, підвищення конкурентоспроможності білоруської продукції і поліпшення зовнішньоторговельного сальдо», - наголосила Н.Єрмакова.

Як повідомлялося, 21 грудня на зустрічі в Мінську із студентами і викладачами Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Міжнародний валютний фонд політичною організацією і заявив, що не розраховує на нову програму співпраці з Фондом.

Довідка УНІАН. На цей час співпраця Білорусі з МВФ здійснюється в рамках регулярних візитів місій Фонду з оцінки ситуації у Білорусі у післяпрограмний період, включаючи питання грошово-кредитного, валютного, цінового і бюджетно-податкового регулювання. Водночас МВФ надає Національному банку Білорусі технічну допомогу за основними напрямками діяльності центральної банківської установи держави.

У 2009-2010 роках Білорусь одержала від МВФ у рамках програми stand-by п'ять траншів кредиту на загальну суму 3,46 млрд дол. Основний пік виплат за кредитом припаде на 2013-2014 роки, коли Білорусі доведеться повернути значну частину позики.

Перший платіж за кредитом МВФ Білорусь здійснила у квітні 2012 року (99,8 млн дол.), другий – у липні (97,4 млн дол.), третій – у жовтні (84,3 млн дол.).

Офіційний Мінськ двічі останнім часом безуспішно звертався до МВФ по допомогу. Остання заявка на отримання кредиту була направлена Білоруссю до МВФ навесні 2012 року. Влада розраховувала одержати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за попереднім кредитом. Проте у МВФ вказали на неготовність влади Білорусі до глибоких структурних реформ, що необхідне для відновлення кредитної співпраці.