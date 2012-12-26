Податкова закликає Дідів Морозів та Снігурок сплатити податки після Нового року

Державна податкова служба, яка в 2013 році ввійде до Міністерства доходів зборів, закликає громадян України, які вирішили підзаробити на новорічні свята Дідами Морозами, Снігурками або іншими казковими персонажами, не забути сплатити податок на доходи фізичних осіб.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому агентству УНІАН.

Не секрет, що саме в цей час серед населення стрімко зростає попит на послуги працівників цих професій. ДПС України відзначає, що при отриманні громадянами доходів від надання послуг у сфері розваг (звичайно це - проведення новорічних привітань на замовлення, участь у святкових виставах, балах, маскарадах, корпоративах як Дід Мороз і Снігуронька) необхідно сплачувати податок на доходи фізичних осіб.

У повідомленні також сказано, що фахівці податкової провели моніторинг інтернет-оголошень і оголошень в соціальних мережах і з'ясували, що вартість послуг «новорічних» акторів у Києві становить в середньому від 250 до 3 500 грн за годину, у Львові викликати на свято Діда Мороза та Снігуроньку коштує від 300 грн до 1200 грн, у Донецьку - від 150 до 2 500 грн, у Харкові громадянам доведеться викласти від 150 до 1 800 грн на годину.

Одночасно податкова служба закликає підприємства та підприємців, що здійснюють організацію новорічних свят, належним чином оформити взаємини з тимчасовими працівниками - акторами і аніматорами, які задіяні у святкових привітаннях під час новорічних і різдвяних свят.

Як раніше повідомляв УНІАН, держбюджетом на 2013 рік заплановано надходження до казни 78,026 млрд грн податку на доходи фізосіб.

Основними факторами, які, як очікується, позитивно вплинуть на збільшення надходжень від цього податку, названі зростання витрат на оплату праці, легалізація зарплат, збільшення доходів низькооплачуваних верств населення за рахунок підвищення мінімальних соціальних гарантій, збільшення доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності, а також збільшення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

За даними Державної податкової служби, у січні-липні 2012 року надходження від податку на доходи фізосіб до зведеного бюджету України становили 37,9 млрд грн, що на 4,8 млрд грн більше, ніж у січні-липні 2011 року (темпи росту становлять 14,4 %).