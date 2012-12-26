Влада Єгипту обмежила ввезення і вивезення іноземної валюти

Влада Єгипту встановила обмеження на ввезення і вивезення іноземної валюти в розмірі, що не перевищує 10 тисяч доларів США. Відповідний указ видав Президент країни Мухаммед Мурсі, повідомляє РІА «Новости».

«Ввезення і вивезення іноземної валюти до країни і з країни дозволено для всіх фізичних осіб у межах суми, яка не перевищує 10 тисяч доларів США, або її еквівалента в іншій іноземній валюті», - зазначається в указу.

Раніше валюту до «країни фараонів» можна було ввозити без обмежень, проте вивозити з неї дозволялося лише суму, що дорівнює 5 тисяч доларів. Наголошується, що на ухвалення нового закону міг вплинути неконтрольований владою відплив капіталу з постреволюційного Єгипту, що переживає гостру економічну кризу.