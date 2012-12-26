Азаров доручив підготувати пропозиції про зміни до держбюджету-2013 щодо Києва

Прем’єр-міністр України Микола Азаров дав доручення першому віце-прем’єр-міністру Сергію Арбузову та міністру фінансів Юрію Колобову вивчити ситуацію, що склалася довкола бюджету Києва, та підготувати пропозиції, аби за підсумками першого кварталу внести зміни у державний кошторис.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, так М.Азаров відреагував на звернення голови КМДА Олександра Попова до прем’єр-міністра та уряду переглянути заплановані показники фінансування Києва у наступному році.

О.Попов сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів доповів про загрозу сталого функціонування міста, яка склалася внаслідок прийняття несправедливого державного бюджету на наступний рік. Голова КМДА наголосив, що передбачених у держбюджеті коштів не вистачить навіть на зарплати лікарям, освітянам і комунальникам, не кажучи вже про розвиток інфраструктури міста.

«Цього року дефіцит міського бюджету становив 1 мільярд 700 тисяч гривень. Цю цифру підтвердила перевірка Державної фінансової інспекції. Водночас, грошей, передбачених у бюджеті наступного року, столиці вистачить лише до серпня. Коли Київ отримав контрольні цифри після затвердження бюджету країни, стало зрозуміло, що прихований дефіцит складає майже 4 мільярди гривень. А це ставить під загрозу перспективи стабільного фінансування бюджетної сфери та загрожує життєдіяльності міста», – наголосив О.Попов.

Як нагадали у прес-службі КМДА, депутати Київради не ухвалили бюджет міста на 2013 рік, оскільки він не відповідає інтересам киян. Проект бюджету Київрада прийняла до розгляду, але принаймні перший квартал 2013 року столиця житиме за принципом 1/12 від бюджету-2012.

Столична влада звернулася до Президента України Віктора Януковича, Кабміну та Верховної Ради з проханням розробити та затвердити зміни бюджету-2013.