Кабмін пропонує передавати активи санаційному банку без їх оцінки та згоди акціонерів

Кабінет Міністрів України пропонує дозволити державним і рекапіталізованим банкам передавати санаційному банку проблемні активи без їх оцінки, а також без надання окремої згоди акціонерів, тобто держави. Про це йдеться у зареєстрованому у Верховній Раді законопроекті № 1154 “Про особливості діяльності санаційного банку”.

“Передача банками активів санаційному банку здійснюється шляхом переуступки права вимоги банків за зобов'язаннями боржників або відчуження цінних паперів без компенсації їх вартості і без проведення оцінки таких активів.” - зазначається у законопроекті.

У документі вказується, що банки укладають договори про передачу активів санаційному банку на підставі рішень органів управління без повідомлення і отримання відповідної згоди акціонерів, боржників, вкладників і інших кредиторів (окрім Національного банку України).

“Боржники, вкладники та інші кредитори не мають права вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язань такими банками у зв'язку з передачею ними активів санаційному банку”, - наголошується у законопроекті.

Повернені від боржників кошти санаційний банк має перерахувати до бюджету. З цієї суми відніматимуться кошти, необхідні для фінансування санаційного банку, і їх величину визначатиме його наглядова рада.

Довідка УНІАН. 14 вересня 2011 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням створив на базі проблемного «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи з повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.

«Родовід Банк» (м. Київ) зареєстровано у 1990 році. У 2009 році банк було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

«Родовід Банк» у січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротив збиток у 7 разів – до 150,327 млн грн.