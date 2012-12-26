Міністр економрозвитку: НБУ продовжить політику поступового переходу до гнучкого валютного курсу

Національний банк України продовжить політику поступового переходу до гнучкого валютного курсу, тим більше що це передбачено програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» (№ 239 від 26 грудня) заявив міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Ради Національного банку Ігор Прасолов.

«Звертаю увагу, що поступовий перехід до гнучкого формування валютного курсу передбачено у програмних документах МВФ. Національний банк твердо дотримується своїх зобов'язань. Протягом останніх трьох років щоденні відхилення офіційного курсу гривні від ринкового не перевищують заявлених у програмі stand-by 2%», - сказав І.Прасолов.

Водночас він дав зрозуміти, що швидкого переходу до абсолютно гнучкого курсу бути не може, оскільки економіка України значною мірою «доларизована».

«Крім того, є погані приклади, коли економіки, що розвиваються, вводили плаваючий курс, і це було згубно для економіки. Таке практикували Індонезія, Бразилія, Аргентина, коли національна валюта протягом тижня знецінювалася на 30%, а вже до наступного – зміцнювалася на 15-20%. Нічого хорошого це не дає ні економіці, ні пересічним громадянам», - підкреслив міністр.

Нагадаємо, гнучкий валютний курс визначається ринковими чинниками, які діють на валютному ринку. Гнучкий курс часто називають плаваючим.

Як повідомляв УНІАН, перехід на гнучкий валютний курс закріплено у переліку умов надання Україні фінансування з боку Міжнародного валютного фонду в рамках програми співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол., схваленої у 2010 році, з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш в розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань.