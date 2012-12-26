Введення продажу експортерами 50% виручки знизило ажіотаж на ринку готівкової валюти - Прасолов

Введення в Україні обов'язкового продажу 50% валютної виручки експортерами наповнило валютний ринок і дало змогу помітно знизити ажіотаж на ринку купівлі-продажу готівкової валюти. Про це в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» (№239 від 26 грудня) заявив міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Ради Національного банку Ігор Прасолов.

«Позитивний ефект від введення закону безперечний. На ринок почала регулярно надходити валюта. Цей нормативний акт сприяв і зміні настроїв у населення. Люди перестали боятися, що валюти в країні мало, і почали менше її купувати. Якщо у жовтні викупили 2,2 млрд доларів, то в листопаді – лише 1,5 млрд доларів», - сказав І.Прасолов.

При цьому він додав, що Нацбанк у разі необхідності готовий підняти ліквідність на ринку, збільшуючи грошову пропозицію, і залишки на коррахунках банків ростуть.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада НБУ скористався передбаченим законодавством правом і ввів обов'язковий продаж 50% валюти експортерами і паралельно з цим зменшив терміни розрахунку за зовнішньоекономічними контрактами із 180 до 90 днів. Нацбанк також зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (в еквіваленті) і більше.