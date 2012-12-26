Торги на міжбанку в середу закрилися котируваннями 8,0350/8,0500 грн/дол.

У середу, 26 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9900/8,0100, на 12:00 ціни піднялися 8,0090/8,0150, а на момент закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,0350/8,0500.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/16, на 12:00 ціни зросли 0,2621/25. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2626/32. У Росії курс долар-рубель упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,5600 (-0.1200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3170/1,32290.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5445/10,5725, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5765/10,5880. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,6120/10,6360.