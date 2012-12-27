Мінфін США пообіцяв відтермінувати дефолт на два місяці

Мінфін США пообіцяв вжити екстрених заходів для запобігання дефолту, що загрожує країні через те, що 31 грудня 2012 Сполучені Штати досягнуть стелі держборгу.

Про це йдеться в листі міністра фінансів Тімоті Гайтнера, який направлено 26 грудня лідерам Конгресу США, за інформацією Associated Press повідомляє Lenta.ru.

Екстрені заходи, до яких найближчими днями має намір вдатися Мінфін, дозволять заощадити близько 200 мільйонів доларів і, таким чином, забезпечать уряду ще два місяці для того, щоб домовитися із законодавцями про підвищення межі держборгу.

Попередній раз межу держборгу США підвищували у серпні 2011 року після тривалих переговорів між адміністрацією президента Обами і лідерами республіканської фракції в Конгресі, під час яких обидві сторони не бажали йти на поступки. Хоча в останній момент сторонам все ж таки вдалося домовитися, тривалі переговори призвели до зростання ставок за облігаціями, і бюджет США втратив 1,3 мільярда доларів.

У цей час межа держборгу США становить 16,394 трильйона доларів, а держборг країни ще на початку вересня досяг рекордних 16,015 трильйона доларів.

Адміністрація Обами і республіканці в цей момент ведуть складні переговори про спробу уникнути "фіскального обриву" - одночасного припинення дії податкових пільг і скорочення держвидатків на початку 2013 року. Передбачається, що в рамках пакету законопроектів, спрямованих на запобігання "фіскального обриву", ухвалять і рішення про підвищення межі держборгу. Однак поки переговори адміністрації Обами з лідерами республіканської більшості в Палаті представників Конгресу США результату не принесли.