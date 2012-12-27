Більшість польських фірм не очікують позитивних змін у 2013 році

Варшава. Більшість працюючих у Польщі компаній не очікують значних позитивних змін їхньої фінансової ситуації наступного року. Про це свідчать дані звіту InfoMonitor SA, який має УНІАН.

Згідно з документом, погіршення фінансової ситуації в 2013 році очікують 35% польських фірм на тлі 18% тих, хто чекає поліпшення, і 46%, очікують стабільної ситуації.

"Порівняння очікувань польських фірм щодо їхнього фінансового становища в 2012 році і прогнозів на майбутній демонструє песимізм. Важко назвати очікування за рік, що завершується, оптимістичними, але майбутній виглядає значно гірше", - написали автори документа.

За даними дослідження, 74% польських компаній планують зберегти свої бюджети на виплату зарплат у наступному році на тлі 23%, які мають намір їх збільшити і 3%, бажаючих знизити виплати своїм працівникам.

Більше половини компаній в 2013 році планують зберегти свою діяльність на рівні поточного року, тоді як 35% хочуть збільшити виробництво, а 10 - зменшити його.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала єдиною країною з 27 держав Євросоюзу, якій вдалося уникнути економічного спаду після кризи кінця 2008 року, завдяки чому країні вдалося увійти вперше у своїй історії до шістки найбільших європейських економік.

Довідка УНІАН. Уряд Польщі очікує зниження темпів зростання національного ВВП в поточному році до 2,5 з 4,3% роком раніше. У бюджеті на наступний рік закладено зростання економіки на 2,2%.

Низка економістів вважають, що наступний рік стане найважчим для Польщі за останні 20 років.