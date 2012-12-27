Податкова викрила великого виробника олії в ухиленні від сплати 63 млн грн податку

Співробітники Управління податкової міліції Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків розкрили злочинну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - 63 млн грн - з боку одного з найбільших в Україні виробників рослинної олії.

Про це УНІАН повідомили в Центральному офісі, не вказуючи, при цьому, про якого саме виробника йде мова.

Як сказано в повідомленні, схема ухилення від сплати податків передбачала формування податкового кредиту, дозволяла використовувати ланцюжок з 20 фіктивних підприємств, а також схеми оформлення так званого «нетипового» експорту - вивезення товарів, нехарактерного для основної діяльності експортера. Рослинне масло до того ж закуповувалося підприємствами паливно-енергетичного комплексу та виробником лікеро-горілчаної продукції, назва якого також не вказується.

Згідно з повідомленням, на цей момент проводяться заходи щодо відшкодування нанесених державі збитків.

У Центрі обслуговування великих платників податків також звернули увагу, що в результаті вжитих співробітниками Центру дій 2012 році в бюджет держави перераховано 950 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Центральний офіс з обслуговування великих платників податків відкрився в травні 2012 року. Його основною метою стало покращення адміністрування податків та надання максимально зручного сервісу великим платникам податків. Причиною створення Центрального офісу став той факт, що в 2013 році, згідно з планами Державної податкової служби, кількість спеціалізованих інспекцій з обслуговування великих платників буде скорочено до 7 перевірок з 11 перевірок.

Нагадаємо також, що згідно з Указом Президента України від 24 грудня на базі Державної податкової службою та Державної митної служби створено Міністерство доходів і зборів, очолив яке екс-глава ДПСУ Олександр Клименко.