Українці почали більше купувати в Польщі

Варшава. Громадяни України в третьому кварталі поточного року збільшили приватні покупки в Польщі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8,5% - до 312,6 млн дол. (1USD = 3,1 PLN).

Про це свідчить дослідження польського державного комітету статистики (GUS) в прикордонному Жешові, якими володіє УНІАН.

За даними дослідження, яке GUS проводить на базі анонімних анкет у пунктах пропуску на східному кордоні Польщі, найбільше в третьому кварталі в річному вираженні збільшили покупки в польських магазинах росіяни - майже вдвічі - до понад 30 млн дол.

Білоруси здійснили покупки в Польщі за аналогічний період на понад 230 млн дол., що на 46% більше показників третього кварталу минулого року.

Громадяни України в середньому витрачали в польських магазинах близько 190 дол., що на 9% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року, тоді як росіяни й білоруси збільшили середні витрати 32% і 26,5%, відповідно, до близько 100 і 220 дол.

Українці найчастіше купували в Польщі будівельні матеріали (40% витрат), запчастини до автомобілів (14%) і домашню техніку (9%).

Майже 40% всіх грошей, витрачених на покупки в польських магазинах, залишили в Польщі українці, які мають дозволи на перетин кордону в рамках малого прикордонного руху.

Як повідомляв УНІАН, українці в другому кварталі поточного року купили в Польщі товарів на близько 220 млн доларів, що на майже 20% більше показників першого кварталу поточного року і 10% більше, ніж у другому кварталі минулого року.

Минулого року громадяни України збільшили закупівлі в прикордонних районах Польщі на 10% - до близько 800 млн доларів.