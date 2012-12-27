Держподатслужба роз'яснила порядок ведення податкового обліку операцій з цінними паперами

Державна податкова адміністрація України своїм наказом затвердила Загальну податкову консультацію порядку відображення суб'єктами господарювання операцій з цінними паперами в податковому обліку і скасувала дію попередніх консультацій. Про це УНІАН повідомила прес-служба ДПСУ.

Згідно з повідомленням, у новій консультації чітко визначені види професійної діяльності на фондовому ринку. Зокрема, це - діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з управління активами інституційних інвесторів, андеррайтинг, депозитарна діяльність і діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Тепер, на думку податківців, не буде ніяких спірних питань щодо використання законодавчих норм, які регламентують операції з цінними паперами. Крім того, як сказано в прес-релізі, текст нової консультації був узгоджений з учасниками фондового ринку та отримав їх схвалення. Повний текст консультації розміщений на офіційному сайті ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, наразі на підписанні Президента перебуває ухвалений Верховною Радою закон про введення акцизу на операції з цінними паперами (№ 11285). Ставку податку на прибуток від операцій з цінними паперами пропонується встановити у розмірі 10%. Крім того, відповідно до ухваленого рішення на позабіржові операції з цінними паперами пропонується ввести податок у розмірі 0,1-1,5% від вартості реалізованих цінних паперів. Водночас біржові операції з державними і муніципальними цінними паперами, із цільовими облігаціями, з інвестиційними сертифікатами, з сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, із цільовими облігаціями від цього податку звільнені.