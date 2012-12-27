Клименко допоможе Колобову з розробкою фіскальної політики - експерт

В Україні у 2013 році фіскальна політика буде посилена завдяки можливості розробляти її одразу двома відомствами - Міністерством фінансів та новоствореним Міністерством доходів і зборів на чолі з Олександром Клименком.

Таку думку висловив радник "Дочірнього Банку Сбербанку Росії", екс-міністр економіки України Василь Роговий в коментарі, переданому УНІАН.

«До сьогоднішнього дня Міністерство фінансів відповідало і за збори, і за доходи, плюс розподіляло бюджет. А про фіскальну політику не йшлося. Тепер (з появою Міністерства доходів і зборів - УНІАН) є шанс розробляти таку політику в комплексному форматі», - зазначив екс-міністр економіки.

За словами В.Рогового, фіскальна політика - це не тільки доходи бюджету, це також стимулювання підприємницької активності.

"Потрібно працювати над тим, щоб дати чітку відповідь на питання, якою буде політика цих міністерств і наскільки вони будуть скоординовані", - додав він.

Екс-міністр вважає, що якщо функції між міністерствами будуть перерозподілені з метою забезпечення економічного зростання в країні, то ми отримаємо позитивний кумулятивний ефект.

"Якщо не буде чіткості у виробленні політики, її, з одного боку, розмежування, а з іншого - чіткої координації, то ми будемо мати прямо протилежний ефект", - упевнений В.Роговий.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор Янукович створив Міністерство доходів і зборів на базі податкової та митної служб.

Згідно з указом глави держави, в обов'язки нового міністерства буде входити також адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування.

Міністром доходів і зборів призначений Олександр Клименко, який до цього з 2011 року очолював Державну податкову службу.

Міністерство фінансів у новому уряді Миколи Азарова знову очолив Юрій Колобов.