Мінфіну і Мінекономрозвитку доручили удосконалити внутрішній ринок держпаперів

Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України здійснити план заходів щодо розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів на період до 2014 року.

Про це сказано в розпорядженні Кабінету Міністрів, опублікованому на сайті КМУ.

Згідно з розпорядженням, Мінфін щомісяця оприлюднюватиме графіки проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики із зазначенням видів і термінів їх обігу для забезпечення прозорості та передбачуваності.

У числі щорічних завдань Мінфіну - регулярне розміщення ОВДП згідно з бюджетними планами державних запозичень з поступовим збільшенням терміну їх обігу; утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні за допомогою обміну, випуску, купівлі-продажу державних зобов'язань, за умови збереження граничного розміру державного боргу на кінець бюджетного періоду. Спільно з Мінекономрозвитку Мінфін повинен удосконалити механізм здійснення контролю за ризиками управління держборгом.

Як сказано в розпорядженні, Мінфіну наказано також створити податкові стимули для залучення громадян до інвестування в державні цінні папери. При цьому спільно з Мінекономрозвитку і Нацбанком (за згодою) Мінфін повинен забезпечити випуск держпаперів для населення, в тому числі казначейських зобов'язань на пред'явника.

Мінфіну також наказано оптимізувати структуру державного боргу відповідно до ситуації на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках і міняти співвідношення внутрішнього і зовнішнього боргу на користь внутрішнього. Крім того, міністерство має підтримувати інститут первинних дилерів з одночасним удосконаленням механізму відбору таких дилерів.

Водночас у 2014 році, згідно з розпорядженням, Мінфіну і Мінекономрозвитку наказано запровадити нові види державних цінних паперів з можливістю дострокового їх погашення за ініціативою емітента.

Мінфін разом з Нацбанком (за згодою) та Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку (за згодою) також зобов'язаний забезпечити удосконалення інфраструктури фондового ринку для надійності та ефективності систем розрахунків та клірингу з метою зменшення трансакційних витрат і визначення стандартизованих підходів до проведення банками операцій РЕПО з цінними паперами.

Про всі вжиті кроки та проведені заходи Мінфін зобов'язаний звітувати перед громадськістю за допомогою публікації інформації на своєму офіційному сайті, йдеться у розпорядженні.