НБУ розглядає можливість підтримки ліквідності «Експобанку»

Національний банк України розглядає питання про довгострокову підтримку ліквідності «Експобанку» з метою захисту інтересів його вкладників. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

«...Для захисту прав вкладників і кредиторів ПАТ "КБ "Експобанк" Національним банком України розглядається питання про підтримку довгострокової ліквідності зазначеної банківської установи», - йдеться у повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, підтримка Національного банку дозволить банківській установі працювати у загальному режимі і своєчасно виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.

Як повідомили УНІАН в одному з відділень «Експобанку», установа близько тижня має проблеми з ліквідністю.

«Поліпшити ліквідність за допомогою ресурсного міжбанку не вдається, тому що банки закрили кредитні ліміти один на одного у зв'язку з проблемами «Банку Таврика», - сказав УНІАН співробітник одного з відділень «Експобанку».

Довідка УНІАН. ПАТ «КБ «Експобанк» зареєстровано в 1991 році. Активи банку становлять 2,446 млрд грн.