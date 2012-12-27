«Укрексімбанк» та «Ощадбанк» очолили рейтинг надійності банківських депозитів

Державні банки «Укрексімбанк» і «Ощадбанк» очолили рейтинг надійності банківських депозитів в 2013 році, повідомляє аналітичний сайт Maanimo.com.

Експерти сайту відзначають, що ці банки не пропонують високі ставки за депозитами, але водночас збереження заощаджень вкладника гарантуються державою.

Після держбанків у рейтингу за рівнем надійності йдуть «Альфа-Банк», «Кредитпромбанк», «Укрсоцбанк», «Сбербанк Росії» і «УкрСиббанк». Перераховані банки є стійкими установами з хорошою репутацією і зазвичай пропонують середні ставки за депозитами.

Рейтинг банків за принципом прибутковості вкладів очолюють банки, орієнтовані на роздріб, у тому числі «Дельта Банк», «Банк Російський Стандарт», Platinum Bank, «Альфа-Банк». Саме на депозитах у цих банках вкладники зможуть добре заробити, відзначають експерти.