На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0750/8,0850 грн/дол.

У четвер, 26 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0300/8,0550, до 12:00 ціни зросли до 8,1000/8,1200, а на час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,0750/8,0850.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2637/0,2645, до 12:00 ціни піднялися до 0,2658/0,2664. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2651/0,2656. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,4775 (-0,0825).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3220/1,3280.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6535/10,6880, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору - 10,7490/10,7795. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз - 10,7200/10,7375.