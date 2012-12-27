Міністр доходів і зборів не виключає кадрових скорочень у зв'язку із введенням електронних сервісів

Міністр доходів і зборів Олександр Клименко не виключає можливих кадрових скорочень у зв'язку з введенням нових електронних сервісів, при цьому він вважає, що така ситуація має мотивувати співробітників ефективно працювати на своєму робочому місці. Про це він заявив в інтерв'ю журналу «Эксперт».

«Ми ніколи не ухвалювали кадрових рішень, тільки виходячи з необхідності скорочення штату. Я націлений на підвищення ефективності роботи. Для цього вже зменшена кількість департаментів, прибрані дублюючі функції. Ми, звичайно, скорочуватимемо штат», - сказав О.Клименко.

Як приклад він навів створений Моніторинговий центр за оцінкою ризиків. «Якщо раніше прорахунком ризиків займалася більше тисячі чоловік, то зараз є автоматичні програми і для того, щоб виконувати цю функцію, необхідно буде лише 170 чоловік», - сказав міністр, додавши, що така ситуація корисна з погляду мотивації колективу: кожен співробітник починає працювати так, щоб показувати свою ефективність на увіреній ділянці роботі.

«Ми впровадили ключові показники ефективності й за ними вже рік працюємо. У нас діє програма постійного підвищення кваліфікації, онлайн-тестування співробітників, інститут наставництва. Найуспішніша інвестиція - це інвестиція в людей. Ми зараз збудували систему, яка стимулює співробітників податкової служби постійно вчитися і вдосконалюватися», - сказав О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету Міністрів, до 1 січня 2013 року Державна податкова служба України має розробити і впровадити новий сервіс «Електронний кабінет платника податків». Передбачається, що він буде повністю впроваджений в два етапи, впродовж двох років і за рахунок коштів держбюджету, що виділяються на діяльність ДПСУ, а також інших джерел, що не суперечать законодавству України. Перехід на електронне декларування використовується в країні все активніше, зокрема платниками ПДВ, податку на прибуток і акцизного податку.

Як відзначали керівники ДПСУ, перехід від фіскальної функції до сервісної є пріоритетом в роботі відомства на 2013 рік.

Крім того, ДПСУ прийняла близько 5 тис. пропозицій від платників податків щодо лібералізації податкової системи України на 2014 рік, розглянула і систематизувала їх.

Як відзначав із цього приводу О.Клименко, 2013 рік стане роком змін і подальшого впровадження електронних сервісів, покликаних економити час платників податків і викоренити корупцію у сфері сплати податків.

За даними ДПСУ, за 9 місяців 2012 року кількість платників ПДВ, які направляють звітність в електронному вигляді, досягла 98%. Порівняно з минулим роком цифра зросла в 6,6 раза.