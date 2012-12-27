Україна в 2013 році зможе обійтися без кредиту МВФ, заявив Азаров

Україна в 2013 р. зможе обійтися без кредиту МВФ. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю українським телеканалам.

“Україна два роки вже обходиться без кредитів МВФ і, зрозуміло, обійдеться і наступного року без них”, - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що уряд налаштований на співпрацю з МВФ і на пошук прийнятних компромісів.

Разом з тим М.Азаров відзначив, що Україна хотіла б одержувати кредитні ресурси МВФ. “І використовувати їх для розв’язання завдань нашого розвитку, хоча переважно МВФ скеровує свої ресурси на підтримку валютної стійкості”, - відзначив М.Азаров.

Проте глава уряду підкреслив, що ті антикризові заходи, які МВФ пропонував низці країн, зокрема європейських, засвідчили свою неефективність і призвели до стагнації економік цих країн.

“Я не втрачаю надії, що нам вдасться домовитися. Ресурси є не тільки у МВФ. У нас якось прийнято вважати, що без МВФ немає інших можливостей. Насправді, ресурсів достатньо у світі, і ми зараз активно працюємо над їх залученням в економіку України на вигідних для нас умовах”, - відзначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня, проте його було відкладено.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

7 грудня Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» з «В+», прогноз «негативний». Слідом за ним суверенні рейтинги були знижені рейтинговим агентством Moody’s. Потім були знижені рейтинги Києва, Харкова, Івано-Франківська, Дніпропетровська і Криму, а також низки підприємств, зокрема холдингу «Метінвест», гірничорудної компанії Ferrexpo, 11 українських банків і однієї лізингової компанії. Крім того, було знижено рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України.