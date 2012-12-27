Загальне декларування доходів може бути введено в 2014 році

Практика загального декларування доходів може бути введена вже в 2014 році, коли профільні служби досконально вивчать кращий світовий досвід у цій сфері. Про це в інтерв'ю журналу «Експерт» заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Ініціатива з впровадження загального декларування закладена в концепцію розвитку податкової служби на п'ять років, розробку якої ми завершуємо. Проте в цій ситуації не можна поспішати. Законопроект в цій сфері буде винесено на широке обговорення, щоб кожен міг висловити свою думку», – сказав О.Клименко.

За його словами, зараз податківці вивчають пропозиції спільно з консалтинговою компанією PWC. «Ми детально вивчаємо міжнародний досвід, щоб перейняти кращі практики і уникнути помилок, виробити свій національний варіант відповідно до українських реалій. Думаю, 2013 рік стане роком, коли ці ініціативи будуть прийняті, а в 2014-му почнемо їх впровадження», – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року Державна податкова служба України починає кампанію з декларування доходів і впроваджує послугу подачі декларації в електронному вигляді. У жовтні ДПСУ заявила, що готова до введення в Україні системи загального декларування доходів, проте остаточне рішення про це мають приймати законодавці. На 1 липня 2012 року до органів ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, одержані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн.