Міністерство доходів і зборів повинно унеможливити ухиляння від сплати податків - Азаров

Міністерство доходів і зборів створено для того, щоб унеможливити ухиляння від сплати податків.

Про це у четвер заявив Прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю національним телеканалам, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

«Те, що об'єднання двох служб - податкової та митної - давно було актуальним, це очевидно. Необхідно серйозно об'єднати інформаційну базу платників податків з тим, щоб унеможливити можливості для ухиляння від сплати податків», - сказав М.Азаров.

Він додав, що уряд також прийняв рішення про відновлення Міністерства промислової політики, оскільки надалі Кабінет Міністрів значну увагу приділятиме модернізації промисловості.

«Ми зробили акцент на те, що ми маємо будувати нову економіку. Тому нам потрібен серйозний орган, який напрацьовуватиме державну політику, спрямовану на створення умов для залучення інвестицій передусім на модернізацію нашої економіки», - зазначив М.Азаров.