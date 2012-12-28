Показник фінансування імпорту за рахунок резервів НБУ опустився нижче критичного рівня

Показник фінансування імпорту майбутнього періоду за рахунок міжнародних резервів Національного банку України (НБУ) в листопаді опустився нижче критичного рівня (3 місяці - УНІАН) і склав 2,9 місяця. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

«У листопаді дефіцит зведеного платіжного балансу (539 млн дол. США) був профінансований за рахунок резервних активів, також відбулося чергове планове погашення кредитів МВФ у розмірі 932 млн дол. США. У результаті міжнародні резерви скоротилися до 25,4 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 2,9 місяця», - говориться в повідомленні.

Згідно наданої інформації, дефіцит поточного рахунку в листопаді 2012 року скоротився до 841 млн дол. порівняно з 1,6 млрд дол. США в листопаді минулого року.

Це відбулося через скорочення дефіциту торгового балансу (на 262 млн дол. США) та зниження виплат за доходами від прямих інвестицій (на 460 млн дол. США).

У листопаді експорт товарів становив 6 млрд дол. США (на 5,1% менше, ніж торік). Низькі обсяги експорту в листопаді та в цілому в 2012 році обумовлені слабким світовим попитом на металургійну продукцію. Крім того, залишився низьким експорт нафтопродуктів через зупинку Лисичанського НПЗ.

Водночас, за даними Нацбанку, високий урожай та сприятлива зовнішня кон’юнктура на ринку зерна сприяли тому, що експорт зернових культур продовжив досягати нових історичних максимумів – 877 млн дол. США в листопаді (на 55.6% більше, ніж торік). Завдяки цьому продукція АПК уже третій місяць поспіль залишалася найбільшою експортною групою.

Обсяги імпорту товарів скоротилися на 7.8% (порівняно з листопадом 2011 року) до 7,4 млрд дол. США. Насамперед це пов’язано зі зниженням енергетичного імпорту (на 22,3%) через зменшення вартісних обсягів імпорту газу (на 5,7%), нафти (на 78.5%) та нафтопродуктів (на 19.7%). Крім того, четвертий місяць поспіль після закінчення Євро-2012 знижувався імпорт продукції машинобудування (у листопаді - на 19,7%). Водночас поставки продукції АПК та хімічної галузі продовжили зростати (на 26,4% та 10,3% відповідно).

Сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій у листопаді знову стало додатним - 302 млн дол. США. Формування профіциту було зумовлено збільшенням припливу прямих іноземних інвестицій та розміщенням єврооблігацій України. За 11 місяців 2012 року профіцит капітального та фінансового рахунку становив 9,1 млрд дол. США (за аналогічний період минулого року - 6,7 млрд дол. США).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у листопаді склав 685 млн дол. США. Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну з початку року становив 7,2 млрд дол. США, що на 17% більше, ніж за 11 місяців 2011 року. До реального сектору економіки було спрямовано 94% обсягів інвестицій.

Чисті залучення за кредитами та облігаціями в листопаді становили 984 млн дол. США (з початку року - 5,2 млрд дол. США, що в 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період 2011 року).

Приріст готівкової валюти поза банками знизився до 1,5 млрд дол. США (порівняно з 1,8 млрд дол. США в жовтні). Загалом за 11 місяців 2012 року приріст готівкової валюти становив 8,1 млрд дол. США, що на 22,2% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).