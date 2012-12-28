Створення Міністерства доходів і зборів збільшить надходження до бюджету - експерти

Об'єднання податкової та митної служб у рамках одного міністерства підвищить ефективність наповнення бюджету за рахунок створення єдиної інформаційної бази.

Про це заявили експерти, думки яких передані агентству УНІАН.

Зокрема, голова Податкового комітету Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), партнер, керівник податково-юридичної практики Ernst&Young Володимир Котенко вважає, що об'єднання під дахом одного міністерства митної та податкової служб істотно полегшить і прискорить процес обміну інформацією.

«Це дозволить швидше реагувати на всілякі виклики у зв'язку із наповненням бюджету», - сказав В.Котенко.

За словами експерта, створення різноманітних єдиних інформаційних баз дозволить спростити систему адміністрування фіскальних платежів, зробить її ефективнішою і, відповідно, збільшить шанси на отримання додаткових податкових надходжень.

Ефект синергії у зв'язку з об'єднанням податкової і митної служб відзначив і заступник голови Комітету з питань оподаткування та обліку Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Вадим Белік.

«Поліпшення обміну інформацією, зокрема, моніторингу та контролю зовнішньоекономічних операцій суб'єктів господарської діяльності, позитивно позначиться на підвищенні якості перевірок і зрештою має призвести до збільшення надходжень до бюджету», - пояснив В.Белік.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю національним телеканалам сказав, що об'єднання двох служб - податкової та митної - давно було актуальним, оскільки допоможе об'єднати інформаційну базу платників податків з тим, щоб виключити можливості для ухилення від сплати податків.

Міністерство доходів і зборів створено 24 грудня указом Президента України Віктора Януковича на базі Державної податкової служби і Державної митної служби. Міністром призначено Олександра Клименка, який очолював з листопада 2011 Державну податкову службу.