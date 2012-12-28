НБУ погодився переглянути вимоги до фізичного захисту банків, заявляють банкіри

Національний банк України (НБУ) погодився переглянути вимоги до фізичного захисту банків, які встановлені нормативними актами регулятора і дотримання яких вимагає значних фінансових витрат з боку банків. Про це повідомляє прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

«Національний банк України погодився з аргументацією Незалежної асоціації банків України (НАБУ) і готовий прискорити терміни та обсяги ухвалення змін до Інструкції з організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей в банківських установах в Україні №45 (...реєстрація в Мін'юсті №181/13448) та Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 р. № 493», - йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Раніше НАБУ звернулася до регулятора з проханням переглянути низку його вимог з посилення засобів фізичного захисту банків і змістити акцент на використання нових технологій (автоматизованих касових машин, темпо-кас і т.д.) для підвищення безпеки банківських установ.

Проект змін до Інструкції №45 оприлюднено на сайті НБУ, і вже за два місяці до документа надійшло близько 70 пропозицій, переважна більшість яких була врахована в остаточній редакції. При цьому в НАБУ відзначають, що у зв'язку з набуттям чинності Законом України "Про охоронну діяльність" вимагають уточнення окремі питання використання вогнепальної зброї під час здійснення інкасації коштів і перевезення валютних цінностей, які в даний час відпрацьовуються з МВС України.

Також керівництво Національного банку України прийняло рішення про розробку нової редакції Положення №493, а саме Правил з організації захисту приміщень банків України. Зазначені Правила враховують фактично всі зміни, які обговорювалися на спільних засіданнях робочої групи, включаючи вимоги до відкритих робочих місць касирів тощо.

«Затвердження цих змін надзвичайно важливе для банківської системи України, оскільки пов'язане з формуванням бізнес-планів банків на декілька років вперед. Інвестиційна складова виконання попередніх вимог, передбачених відповідними постановами, за оцінками експертів, за банківською системою України сягала кількох мільярдів гривень», - йдеться в повідомленні НАБУ.

Найближчим часом зміни до Інструкції №45 та Положення №493 будуть спрямовані в банківські асоціації і Департамент Державної служби охорони при МВС України, щоб провести засідання робочої групи і внести остаточні варіанти проектів нормативно-правових актів на розгляд правління Національного банку України.

«Це надзвичайно важливе рішення для банківської системи. Воно повністю змінює дух підходу до питань, пов'язаних з охороною фінансових установ та перевезенням цінностей», - цитує прес-служба голову Комітету з питань регуляторної політики та платіжних систем НАБУ Юрія Яременка.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, з січня по жовтень 2012 року в Україні було зареєстровано 109 крадіжок, 5 грабежів та 18 розбоїв, скоєних у банках. Сума збитків фінансово-кредитних установ від нальотів зросла удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягла майже 140 млн грн.

Нацбанк своїм Положенням про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України зобов'язав банки посилити засоби фізичного захисту, зокрема, створити так звані сертифіковані касові кабіни, тобто обладнати бронею робочі місця та інші площі в приміщеннях банків - на додаток до тих зон в банках, які заброньовані давно, наприклад сховища.

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) звернулася до регулятора з проханням переглянути низку вимог НБУ щодо посилення засобів фізичного захисту банків і змістити акцент на використання нових технологій для підвищення безпеки банківських установ.

У НАБУ впевнені, що використання автоматизованої касової машини, темпо-каси або іншого сучасного технологічного обладнання «значно безпечніше за сертифіковані касові кабіни і практично виключає ризик вилучення готівкових коштів». Ризики пограбування зменшуються за рахунок затримки доступу до видачі готівкових цінностей електронним касиром (до 32 хвилин), а також шляхом встановлення банком незначного розміру ліміту касової операції та лімітів темпо-каси. Також в асоціації зазначають, що особливу увагу необхідно приділяти сигналізації та камерам спостереження.