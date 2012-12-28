Держподатслужба затвердила план перевірок ЗМІ на 1 квартал 2013 року

Державна податкова служба України, яка увіллється в новостворене міністерство доходів і зборів, затвердила план перевірок засобів масової інформації на 1 квартал 2013 року, до якого увійшли 9 засобів масової інформації, зокрема, газета «Галицькі контракти» і телеканал НТН.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

План-графік перевірок був опублікований завчасно у зв'язку зі значною політичною підосновою питання. Крім того, до плану-графіку, згідно з повідомленням прес-служби ДПСУ, увійшли тільки ті ЗМІ, які як суб'єкти господарської діяльності мають ризики ухилення від сплати податків.

Зокрема, це - газета «Галицькі контракти» (Львів), ТРК «Люкс» (Львів), компанія «ІМР» (Київ), компанія «Віжн медіа» (Київ), компанія «Гравіс-кіно» (Київ), компанія «Укрполіграфмедіа» (Київ), компанія «Телестудія «Служба інформації» - телеканал НТН (Київ), компанія «Інтертрансгруп» (Київ), телекомпанія «Тет».

У Державній податковій службі також нагадали, що у зв'язку з проведенням виборчої кампанії в Україні засоби масової інформації не перевірялися з ІІ кварталу поточного року.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2012 року голова ДПС України Олександр Клименко скасував плани-графіки перевірок ЗМІ, а 25 червня оголосив повний мораторій на перевірки ЗМІ з метою забезпечення безперешкодної роботи медіа в період проведення виборчої кампанії до Верховної Ради.