На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,01/8,03 грн/дол.

У п'ятницю, 28 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0650/8,0850, на 12:00 ціни знизилися - 8,0580/8,0700, а на час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму 8,0100/8,0300.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2657/64, на 12:00 ціни впали 0,2647/52. На час закриття ціни досягли низу 0,2629/35. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,3850 (-0.1175).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3248/50, а на 15:00 знизилися до 1,3180/82.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6845/10,7125, на 12:00 ціни пішли вниз 10,6255/10,6455. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5575/10,5880.