Україна не братиме кредит МВФ на неприйнятних для країни умовах - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров визнає, що Україні нелегко буде обійтися без кредитів Міжнародного валютного фонду, проте країна не братиме кредити на неприйнятних умовах. Про це він заявив на свій сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Я говорив про те, що Україна може обійтися без кредитів МВФ, але ніколи і ніде не говорив, що зробити це дуже легко. Насправді ми дійсно можемо обійтися без кредитів і не візьмемо ці кредити на неприйнятних для нас умовах, але зробити це буде не так просто. Саме тому ми наполегливо прагнемо знайти компроміс з МВФ», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України в другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня п.р., проте був відкладений.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може привести до подальшого зниження рейтингів.

7 грудня Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» з «В+», прогноз «негативний». Слідом за ним суверенні рейтинги були знижені рейтинговим агентством Moody’s. Потім були знижені рейтинги Києва, Харкова, Івано-Франківська, Дніпропетровська і Криму, а також ряду підприємств, зокрема холдингу «Метінвест», гірничорудної компанії Ferrexpo, 11 українських банків і однієї лізингової компанії. Крім того, було знижено рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України.