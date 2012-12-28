В Україні борги із зарплати сягнули майже мільярда гривень

Заборгованість із зарплати в Україні на 1 грудня 2012 року зросла порівняно з показником на 1 листопада 2012 року на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн.

Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

Як випливає з повідомлення, 51% боргу сформували економічно активні підприємства, 43,5% боргу - підприємства-банкрути та 5,5% - економічно неактивні підприємства.

Найбільший розмір боргу зафіксовано в промисловості - 528 млн грн, найменший - у сфері культури та спорту - 2,2 млн грн.

У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксовано у Донецькій області - 158,758 млн грн та Харківській області - 124,972 млн грн. Найменший розмір боргу - у Чернівецькій області - 45 тис. грн та в Рівненській області - 1,580 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3%, або 30 млн грн і становила 896,906 млн грн.

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