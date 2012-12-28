Дефіцит платіжного балансу України збільшився в 1,4 разу

Дефіцит платіжного балансу України за січень-листопад 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 1,4 разу - до 3,336 млрд дол.

Про це повідомляє Національний банк України.

Дефіцит поточного рахунку за 11 місяців ц.р. зріс на 37,5% - до 12,443 млрд дол., а профіцит фінансового рахунку збільшився на 36% - до 9,107 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) залишився приблизно на рівні відповідного періоду минулого року — 5,993 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 0,539 млрд дол. Зокрема, дефіцит поточного рахунку — 0,841 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій - 302 млн. дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).