В Україні введуть фінансовий вексель для оформлення бюджетних боргів

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 5518-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів», яким в Україні запроваджується фінансовий вексель для оформлення заборгованості, зокрема бюджетної.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, закон було прийнято Верховною Радою 6 грудня.

Згідно з поясненням, розміщеним на офіційному сайті ВР, закон доповнює положення Бюджетного кодексу і надає Кабінету Міністрів, Національному банку право визначати порядок обігу, обліку і розрахунків з використанням фінансових векселів для сплати узгоджених грошових зобов'язань, боргів перед бюджетом і бюджетного фінансування. Крім того, закон встановлює порядок визначення фіктивності емітента цінних паперів, включення такого емітента до реєстру фахівцями Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, а також Державною податковою службою. Передбачається також можливість припинення обігу емітованих цінних паперів у судовому порядку. Закон також встановлює адміністративну відповідальність за порушення ведення готівкових розрахунків і розрахунків з використанням електронних платіжних засобів.

Фінансові векселі, як передбачається, використовуватимуться під час оформлення заборгованості з ПДВ, підтверджена сума якої, за офіційними даними Держподатслужби, становить 5,5 млрд грн. Державна податкова служба України очікує, що механізм запровадження казначейських векселів як інструменту оформлення платежів з відшкодування податку на додану вартість запрацює вже в першому кварталі 2013 року. Міністр доходів і зборів О.Клименко стверджував, що фінансовий вексель буде дуже цікавим фінансовим інструментів для бізнесу.