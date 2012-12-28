Президент схвалив оподаткування операцій з цінними паперами

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 5519-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо удосконалення адміністрування податків і зборів», яким запроваджується оподаткування операцій з цінними паперами.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Верховна Рада попереднього скликання внесла зміни до податкового законодавства щодо оподаткування операцій на фондовому ринку. У відповідності з цими змінами на позабіржові операції з цінними паперами пропонується ввести податок у розмірі 0,1-1,5% від вартості реалізованих цінних паперів. Водночас біржові операції з державними і муніципальними цінними паперами, із цільовими облігаціями, з інвестиційними сертифікатами, з сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, із цільовими облігаціями від цього податку звільнені.

З критикою цих новацій виступили професійні організації, що працюють на ринку, включаючи Асоціацію українських банків та Українську асоціацію інвестиційного бізнесу.

Водночас новопризначений міністр доходів і зборів Олександр Клименко впевнений, що ухвалення закону про акциз на операції з цінними паперами не призведе до додаткового навантаження на реальний сектор економіки, а очистить ринок від «сміттєвих паперів» і підштовхне його до цивілізованих умов роботи.