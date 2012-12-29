Єврокомісія дозволила реструктуризацію одного з найбільших банків

Єврокомісія видала сьогодні офіційний дозвіл на реструктуризацію одного з найбільших європейських банків - "Дексіа" (Dexia) - відповідно до плану, який узгодили в жовтні минулого року уряди Бельгії, Франції та Люксембурга, що є його акціонерами.

Відповідну заяву поширено на фінансових майданчиках французької столиці, передає ІТАР-ТАСС.

"Я радий врешті-решт оголосити про схвалення рішення щодо "Дексії", розробленого спільними зусиллями Бельгії, Франції та Люксембурга, - заявив єврокомісар з питань конкуренції Хоакін Альмунія. - Завдяки узгодженому плану деякі підрозділи "Дексіїі" можна буде зберегти без штучного вливання в них грошових коштів..."

Програма рекапіталізації, зокрема, передбачає збільшення власного капіталу "Дексії" на 5,5 млрд євро, більшу частину яких – 53% - надасть Бельгія. Крім цього, Париж і Брюссель домовилися переглянути існуючу систему видачі державних гарантій банку, знизивши їх стелю з 90 до 85 млрд євро, щоб мінімізувати держвитрати, пов'язані з реструктуризацією фінансової установи.

"Дексіа" фактично збанкрутіла ще в 2011 році, але щоб клієнти і партнери банку змогли уникнути великих фінансових втрат, уряди Франції, Бельгії та - меншою мірою - Люксембурга почали реструктуризацію банка, яка передбачає його розділення і виділення в окрему структуру - "поганий банк" - найбільш проблемних активів банку для їх подальшої ліквідації.

"Дексіа" стала другим провідним банком Бельгії, що переживає подібну процедуру. Першим в 2008 році звалився найбільший банк королівства - "Фортіс" (Fortis).

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