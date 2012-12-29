Україна повинна знаходити компромісні рішення з МВФ - Єхануров

Україні для залучення потенційних інвесторів необхідно знаходити компромісні рішення в співробітництві з Міжнародним валютним фондом. Про це в коментарі УНІАН заявив екс-прем'єр-міністр України, екс-міністр оборони України Юрій Єхануров.

«Потенційні інвестори орієнтуються на МВФ і ділять країни на дві частини: ті, хто працює з Фондом, і ті, хто з ним не працює. Оцінка України в цьому сенсі сумна - ми не виконуємо програми. І хоча я не катастрофіст, але впевнений, що треба знаходити компромісні рішення», - сказав Ю.Єхануров.

Водночас він зазначив, що у відносинах із Фондом є й проблема іншого роду. «Наш бюджет нині дуже складно сформований – і це найм'якше, що я можу сказати про нього сьогодні. А країна, де такий бюджет приймається за декілька хвилин, із точки зору міжнародних організацій виглядає явно непідготовленою – до реформ, перш за все», - впевнений політик.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи означатиме зрив переговорів із МВФ дефолт для України, Ю.Єхануров сказав: «Я недавно підняв документи 12-річної давності, коли також обговорювався дефолт країни, але тоді все обійшлося. Думаю, що й зараз обійдеться. Все-таки в державі, де 50% економіки знаходиться в тіні, резерви й потенціал є. А зараз йде концентрація ресурсу. І якщо уряд вирішить заплатити певні борги – їх заплатять беззастережно. Так само як платять за газ і тому подібне. Іншими словами, визначаються якісь пріоритети, і виходячи з цього ми й живемо. Інша справа, що живемо, не вкладаючи у майбутнє, об'їдаючи, по суті, своїх дітей».

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня прем'єр-міністр України Микола Азаров визнав, що Україні нелегко буде обійтися без кредитів МВФ, проте зазначив, що країна не братиме кредити на неприйнятних умовах.

У середині грудня Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня ц.р., проте був відкладений.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна та МВФ схвалили програму співробітництва stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. із метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року виділили другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою заморозили через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

7 грудня Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній та національній валюті до рівня «B» із «В+», прогноз «негативний». Слідом за ним суверенні рейтинги були знижені рейтинговим агентством Moody’s. Потім були знижені рейтинги Києва, Харкова, Івано-Франківська, Дніпропетровська та Криму, а також низки підприємств, зокрема холдингу «Метінвест», гірничорудної компанії Ferrexpo, 11 українських банків і однієї лізингової компанії. Крім того, було знижений рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України.