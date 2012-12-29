Білорусь виплатила 84,3 млн дол. за кредитом МВФ

Мінськ. Білорусь здійснила п'яте погашення за кредитом stand-by Міжнародного валютного фонду основного боргу розміром 54,7 млн СДР (еквівалентно 84,3 млн дол. США - УНІАН).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у 2009-2010 роках Білорусь отримала від МВФ в рамках програми stand-by п'ять траншів кредиту на загальну суму 3,46 млрд дол. Основний пік виплат припаде на 2013-2014 роки, коли Білорусі належить повернути значну частину позики.

У поточному році Білорусь вже чотири рази здійснювала погашення основного боргу за цим кредитом - у квітні (100,3 млн дол.), липні (97,8 млн дол.) і жовтні (84,3 млн дол. і 99,4 млн дол.).

26 грудня голова правління Національного банку Білорусі Надія Єрмакова заявила, що Білорусь навесні 2013 розраховує обговорити з Міжнародним валютним фондом можливість реалізації нової програми stand-by.

При цьому раніше, 21 грудня, на зустрічі в Мінську зі студентами та викладачами Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Міжнародний валютний фонд політичною організацією і заявив, що не розраховує на нову програму співпраці з Фондом.

Офіційний Мінськ двічі за останній час безуспішно звертався до МВФ за допомогою. Остання заявка на отримання кредиту була надіслана Білоруссю до МВФ навесні 2012 року. Влада розраховувала отримати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за колишнім кредитом. Однак у МВФ вказали на неготовність влади Білорусі до глибоких структурних реформ, що необхідно для відновлення кредитного співробітництва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білорусь просить у Росії «недорогі» кредити на 2 млрд дол.