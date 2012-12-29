Дефіцит поточного рахунку України в 2012 році може досягти рекордних 8% ВВП - експерт

Дефіцит поточного рахунку України за результатами 2012 р. може досягти рекордних 8% ВВП (14 млрд дол.), перевищивши рівень 2008 р., повідомила УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

За її словами, незважаючи на поліпшення як поточного, так і фінансового рахунку минулого місяця, загальний платіжний баланс залишився негативним. Це, у свою чергу, разом з виплатою 0,9 млрд дол. за кредитами МВФ, призвело до зниження резервів НБУ до 25,4 млрд дол. (-20% з початку року і менше від рівня тримісячного імпорту, який вважається безпечним).

Водночас, як зазначила О.Білан, загалом ситуація з платіжним балансом України нині виглядає кращою, ніж у кризовий 2008 р., завдяки корпоративним кредитам (в основному від пов'язаних зарубіжних структур), а також припливу за статтею «інший капітал» (головним чином торговими кредитами). "Ми очікуємо, що наступного року дефіцит поточного рахунку скоротиться до прийнятнішого рівня 5,5% ВВП на тлі ослаблення внутрішнього попиту, поступового поліпшення зовнішньої кон'юнктури й очікуваної девальвації гривні", - зазначила експерт.

Нагадаємо,дефіцит поточного рахунку України в листопаді скоротився до 0,8 млрд дол. з 1,6 млрд дол. в жовтні, склавши 12,4 млрд дол. за підсумками 11 місяців п.р. (проти 9 млрд дол. за 11 місяців 2011 р.). Фінансовий рахунок у листопаді було зведено з профіцитом 0,3 млрд дол. (порівняно з дефіцитом 0,4 млрд дол. у жовтні), завдяки чому дефіцит платіжного балансу минулого місяця знизився до 0,6 млрд дол. з 2,0 млрд дол. у жовтні. За 11 місяців 2012 р. дефіцит платіжного балансу становив 3,3 млрд дол. проти 2,4 млрд дол. за 11 місяців 2011 р.