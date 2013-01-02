Обама обіцяє підписати закон про запобігання "фіскальному обриву"

Палата представників США пізно ввечері у вівторок, 1 січня, схвалила підтриманий сенатом закон, спрямований на запобігання так званому "фіскальному обриву". Американський президент Барак Обама привітав прийняття документа, додавши, що підпише його, повідомляє BBC.

За словами Б.Обами, угода, досягнута між демократами і республіканцями, відповідає цілям його президентської кампанії: припинення зростання податків для середнього класу і підвищення податків для багатих.

Президент також заявив, що готовий до компромісу в подальших переговорах про бюджет, зазначивши, що потрібно скорочувати держвидатки "збалансовано".

За його словами, заходи економії не повинні призвести до скорочення медичних програм в країні, які, з урахуванням старіння населення, вносять основний внесок у зростаючий державний борг США.

Він назвав схвалений конгресом законопроект про "фіскальний обрив" лише одним кроком з більш широких зусиль щодо зміцнення американської економіки.

Раніше представники республіканської партії США висловили серйозну стурбованість з приводу цього документа. Вони хотіли внести поправки до прийнятого сенатом законопроекту, що передбачають серйозніше скорочення держвидатків. Згодом вони відмовилися від ідеї відправити його на доопрацювання.

Палата піддавалася серйозному тиску, щоб голосування за законопроектом відбулося до того, як в середу вранці відкриються торговельні майданчики.

Заходи, які отримали прізвисько "фіскальний обрив", набули чинності у перший день Нового року після того, як закінчився термін дій податкових пільг, введених ще за президента Джорджа Буша. Однак через те, що 1 січня в США було вихідним днем, їхній вплив на економіку було мінімальним.

Законопроект, підтриманий сенатом, був ухвалений після тривалих переговорів між віце-президентом Джо Байденом і керівництвом республіканців.

Він передбачає підвищення податків для багатих американців. На досягнення угоди про заходи щодо скорочення федеральних витрат відведено ще два місяці.

Багато оглядачів висловлювали побоювання, що у разі провалу законопроекту американська економіка могла знову опинитися в рецесії.

Компромісна угода містить поступку демократів - вони погодилися підняти стелю доходів для підвищення податків до 400 тисяч доларів на рік. Спочатку вони вимагали стелі в 250 тисяч.

Угода передбачає також відстрочку терміном два місяці на набуття чинності раніше прийнятими автоматичними заходами зі скорочення федеральних витрат в обсязі 1,2 трильйона доларів. Це дозволить конгресу і Білому дому розпочати нові переговори.

Крім підвищення ставок прибуткового податку, угода передбачає: підвищення податку на спадщину з 35% до 40% на суми понад 5 млн доларів або 10 млн для сімейної пари, підвищення податків на капітал до 20%, що торкнеться пенсійних фондів та інших форм інвестицій, продовження на рік виплати допомоги з безробіття, що торкнеться двох мільйонів американців, продовження на п'ять років податкових кредитів, які введені в допомогу бідним і незаможним сім'ям.

Довідка УНІАН. Термін "фіскальний обрив" означає, що якби у США не ухвалили новий закон, з 1 січня 2013 року одночасно повинні були вирости податки і скоротитися державні витрати на загальну суму 600 млрд дол.