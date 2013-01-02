Податківці Хмельницької області у минулому році вивели з "тіні" 84 млн грн

У 2012 році податківці Хмельницької області вивели з "тіні" 84 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби в області, економічним ефектом роботи податкових аудиторів Хмельницької області стали додаткові надходження до казни 35 млн грн. Усього до казни держави за підсумками 2012 року має надійти 56 млн грн з донарахованих 84 млн грн.

Голова ДПС у Хмельницькій області Ігор Сінгаєвський обіцяє в 2013 році зменшити вдвічі кількість перевірок бізнесу.

"Наші результати свідчать, що податкова служба Хмельницької області на практиці дотримується задекларованого принципу зменшення фіскального тиску на бізнес. Зокрема, у наступному році ми продовжимо практику скорочення кількості перевірок і невтручання в діяльність сумлінного бізнесу - кількість планових перевірок у першій чверті 2013 року скоротиться порівняно з аналогічним періодом нинішнього року вдвічі", - сказав він.