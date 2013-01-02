Із 1 січня розпочалася кампанія декларування доходів за 2012 рік

Із 1 січня 2013 року, згідно з Податковим кодексом України, починається кампанія декларування доходів за 2012 рік.

Для зручності обслуговування підприємців Державна податкова служба, яка невдовзі віллється в новостворене Міністерство доходів і зборів, впровадила сервіс «Заповнення декларації про майновий стан і доходи», що дозволяє заповнити декларацію на веб-порталі ДПСУ.

Заповнивши електронну версію декларації, користувач може надіслати її податковій службі в електронному вигляді. Для цього користувачеві знадобиться електронний ключ, одержати який можна безплатно в представництві Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДПСУ.