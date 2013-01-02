Податкова запускає новий сервіс - «Електронний кабінет платника податків»

З 1 січня 2013 року Державна податкова служба України, яка невдовзі віллється в новостворене Міністерство доходів і зборів, запроваджує новий сервіс - «Електронний кабінет платника податків».

Метою впровадження нового сервісу, передбаченого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 року №1007, є розширення електронних послуг ДПСУ, поліпшення якості обслуговування платників податків, забезпечення достовірної інформації від платників податків і підвищення рівня прозорості і відкритості діяльності податкових органів.

Передбачається, що сервіс буде повністю впроваджено в два етапи, упродовж двох років і за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на діяльність ДПСУ, а також інших джерел, що не суперечать законодавству України.

Зокрема, на першому етапі, в 2013 році, буде проведена інформаційна кампанія з використання сервісу, почнеться надання декларацій у режимі реального часу з використанням електронного цифрового підпису, а також сервісних компонентів «Податкова звітність» і «Розрахунки з бюджетом».

На другому етапі, в 2014 році, буде введено розрахунок пені, формування і заповнення платіжних документів в рамках сервісного компоненту «Розрахунки з бюджетом». Платник податків дістане доступ до індивідуального податкового календаря (календаря здійснення обов'язкових платежів), а також до інформації про податкові пільги, включаючи їх перелік і обсяг. Крім того, буде впроваджений механізм спілкування з податковими органами з використанням електронного сервісу «Спілкування з органами ДПСУ».