Із 1 січня вводиться використання електронної касової стрічки для розрахункових операцій

12:45, 02 січня 2013
Фінанси
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Із 1 січня 2013 року для українських підприємців вводиться новий електронний сервіс - електронна касова стрічка реєстраторів розрахункових операцій, яка є електронною копією розрахункових документів, що зберігається в пам'яті касового апарату або модему, приєднаного до апарату.

Раз на добу дані електронної стрічки передаватимуться на загальний сервер обробки даних Державної податкової служби, яка невдовзі віллється в новостворене Міністерство доходів і зборів України.

На думку податківців, нововведення дасть змогу усунути розбіжності між первинною документацією і поданими даними звітності.

У грудні 2012 року співробітники податкової служби провели для підприємців ряд навчальних семінарів з використання стрічки. Більше того, підприємцям дається ппівроку на адаптацію нововведення. Їх не штрафуватимуть за помилки під час використання електронної касової стрічки, але тільки до липня 2013 року.

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