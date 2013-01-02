Зовнішній борг України в 2013 році зросте до 80-82% ВВП - експерт

Зовнішній борг України в 2013 році зросте до 80-82% ВВП при скороченні золотовалютних резервів Національного банку до 21-23 млрд доларів. Про це сказано в презентації Центру Разумкова, підготовленій директором економічних програм центру Василем Юрчишиним.

Згідно з презентацією, зазначені показники складають оптимістичний сценарій розвитку макроекономічних процесів в Україні в 2013 році. На думку В.Юрчишина, показник інфляції (грудень до грудня) становитиме 8-10%, а курс гривні – 8,5-8,7 грн за долар. Реальне зростання ВВП можливе на рівні 1,5%, а доходи від приватизації не перевищать 6,5 млрд грн при плановому показнику, закладеному до Державного бюджету 2013 року, в 10 млрд грн. У своїй презентації В.Юрчишин також звернув увагу, що процес приватизації ускладниться відсутністю прозорості й проведенням некомерційних конкурсів, разом із адресністю планових продажів.

Як повідомляв УНІАН, сума державного й гарантованого державою боргу України в листопаді 2012 року збільшилася в гривневому еквіваленті на 8,4 млрд грн, або на 1,6%, - до 501,3 млрд грн. Станом на 30 листопада 2012 р. державний і гарантований державою зовнішній борг становив 36,47 млрд дол. (58% від загальної суми боргу), державний і гарантований державою внутрішній борг - 26,2 млрд дол. (41,85%).

Зазначимо також, що за січень-листопад 2012 року золотовалютні резерви знизилися на 20%, або на 6,440 млрд дол. - до 25,355 млрд дол. із 31,795 млрд дол.

Раніше експерти Міжнародного валютного фонду прогнозували зниження золотовалютних резервів Національного банку України до 24 млрд дол. до кінця 2012 року й збереження тенденції зниження в 2013-2014 роках.

На думку експертів Фонду, негативним тенденціям сприятимуть як внутрішньоекономічні проблеми - зниження експортної виручки, ризики відпливу капіталів - так і об'єктивні зовнішні небезпеки. При цьому дефіцит платіжного балансу в 2013 році, згідно зі звітом, може становити 5,5% ВВП, переважно через великий обсяг імпорту енергоносіїв, а середньорічний показник інфляції - 5%. Обсяг зовнішнього й внутрішнього боргу становитиме, за розрахунками МВФ, - 65 і 35% ВВП відповідно.