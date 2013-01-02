ЕC ввів нові правила провезення валюти через свої кордони

На всій території ЄС з 1 січня почала діяти єдина форма митної декларації для заяви фізичних осіб про переміщення коштів, повідомляє Європейське радіо для Білорусі.

Нові заходи пояснюють боротьбою зі злочинністю і тероризмом. Тепер у разі прибуття і від'їзду з території ЄС громадянин, що має при собі суму від 10 тис. євро, зобов'язаний подати митну декларацію двічі — і під час ввезення, і під час вивезення коштів.

Декларувати потрібно не лише готівку в євро, а й еквівалент у будь-якій іншій валюті, а також цінні папери. Правило діє й у разі проїзду через країни ЄС транзитом.

Якщо в декларації будуть представлені недостовірні або неповні відомості, на заявника чекає покарання, а гроші можуть конфіскувати.

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