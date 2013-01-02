ДПСУ назвала ставки єдиного податку для підприємців-«спрощенців»

Із 1 січня 2013 року ставка єдиного податку для платників податків першої групи становитиме 10% від розміру мінімальної зарплати (1147 грн), для платників другої групи - 20% розміру мінімальної зарплати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держподатслужби у Києві з посиланням на положення Податкового кодексу, які набули чинності з 1 січня 2013 року, що встановлюють ставки єдиного податку для фізичних осіб - суб'єктів підприємництва, що використовують спрощену систему оподаткування. «Таким чином, в 2013 році щомісячний розмір єдиного податку для суб'єктів підприємництва, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, становитиме 114,7 грн для платників податків 1-ої групи і 229,4 грн для платників податків 2-ої групи», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи відносяться дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найманих працівників. До третьої групи відносяться фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більше 3 млн грн і кількістю найманих осіб до 20. Для таких підприємців ставка податку встановлена ​​на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більше 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, які набули чинності з 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена, зокрема, були введені 5 і 6 групи «спрощенців».

Як повідомляв УНІАН, обсяг надходжень до державного бюджету від сплати єдиного податку підприємцями, що працюють за спрощеною системою оподаткування, за 10 місяців 2012 року становив 2,9 млрд грн, що втричі більше за минулорічний показник.

У державному бюджеті на 2013 рік обсяг збору єдиного податку передбачено у розмірі 4,572 млрд грн.

Нагадаємо також, що 24 грудня указом Президента України Віктора Януковича на базі Державної податкової служби і Державної митної служби створено Міністерство доходів і зборів. Міністром був призначений Олександр Клименко, який очолював Державної податкової служби з листопада 2011 року.