Зростання кредитного портфеля банківської системи в 2013-2014 рр. не перевищить 10-15% – банкір

Темпи зростання кредитного портфеля банківської системи в 2013-2014 рр. навряд чи досягнуть докризового рівня й не перевищать 10-15%.

Таку думку УНІАН висловив начальник відділу аналізу та досліджень «Райффайзен Банк Аваль» Дмитро Сологуб.

«За нашими прогнозами, у 2013-2014 роках темп зростання кредитного портфеля банківської системи не перевищить 10-15% на рік. Головною фундаментальною проблемою кредитування в Україні залишається відсутність довгострокового ресурсу в національній валюті, без якого, відповідно, не можливе й стійке зростання обсягу кредитів», – сказав Д.Сологуб.

На його думку, умовою пожвавлення кредитування в поточному році є зміни у валютно-курсовій політиці Нацбанку – а саме, відмова від жорсткої прив'язки гривні до долара.

Банкір упевнений у тому, що якщо Нацбанк перейде до політики керованого плавання обмінного курсу, це призведе до поступового зниження ставок за депозитами, а значить і за кредитами.

Стосовно змін у структурі банківського ринку, то, за прогнозами Д.Сологуба, скоріше за все, збережуться тенденції поступового зниження частки ринку іноземних банків при одночасному зростанні впливу українських банків, що належать приватному капіталу.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за січень-листопад 2012 року загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 2,9% – до 816,7 млрд грн.